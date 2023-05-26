'Geri dönen Suriyeli sayısı 554 bin 609'

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün devam ettiği bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığınca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar Suriye'nin kuzey bölgelerine yerleşen Suriyeli sayısının 554 bin 609'a ulaştığı kaydedildi.

2022'nin nisan ayında, 5 yılda ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 494 bin 414 olduğu açıklanmıştı. Paylaşılan rakamlara göre, aradan geçen 13 ayda yaklaşık 60 bin kişinin geri döndüğü, 6 yılda ise ortalama 90 bin kişinin Suriye'ye yerleştiği ortaya çıkıyor.

Göç İdaresi Başkanlığının 17 Mayıs 2023 verilerine göre, Türkiye’de “Geçici Koruma Statüsü”ne sahip hala 3,3 milyon Suriyeli var. (AA-HM)