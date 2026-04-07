  3. Germencik'te belediyeye ait iş yeri kurşunlandı: Eski belediye başkanı gözaltında
Aydın'a bağlı Germencik Belediyesi'nin eski Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

