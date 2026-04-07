Germencik'te belediyeye ait iş yeri kurşunlandı: Eski belediye başkanı tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yöresel ürünler dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinde çok sayıda kurşun izi tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eski belediye başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı. Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.