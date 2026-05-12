GESTAŞ'tan adalara bayram ayarı: Seferler artırıldı
GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı dönemi için Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yoğunluğu önlemek amacıyla ek seferlerin yer aldığı yeni bir tarife uygulanacağını duyurdu.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 23-31 Mayıs'ta, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yaşanması beklenen yoğunluk dolayısıyla bayram tarifesi uygulanacağı belirtildi.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.
Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de seferler gerçekleştirilecek.