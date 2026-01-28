Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? Getir'den resmi açıklama geldi

Türkiye'nin popüler hızlı teslimat uygulamalarından biri olan Getir'de, akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kullanıcılar mağdur oldu.

Saat 19:00 itibarıyla başlayan kesinti, hem sipariş bekleyen müşterileri hem de teslimat sürecindeki kuryeleri zor durumda bıraktı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, gözler şirketten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Bağımsız arıza takip platformu DownDetector verilerine göre, Getir uygulamasına yönelik şikayetler saat 19:00'dan itibaren pik yaptı. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, ödeme aşamasında hata verdiğini veya mevcut siparişlerinin durumunu görüntüleyemediklerini bildirdi.

Getir'den açıklama

Yaşanan krizin ardından şirketten beklenen açıklama gecikmedi.

Getir yönetimi, teknik bir sorun yaşandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi sistemlerimizde yaşanan teknik sorun sebebiyle bir süre hizmet veremediğimiz için özür dileriz. Sıkıntıyı çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz, en kısa sürede hizmete devam edeceğiz."