Getir'in kurucusu Boğaz'daki servet değerindeki yalıyı satın aldı!

Emlak ve konut editörü Tebernüş Kireçci, Boğaz'da 30'un üzerinde köşkü ve yalısı olan Sabancı ailesinin üyeleri arasında Emine ve Erhan Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı'nın Kanlıca'daki yalısını sattığı ifade edildi.

Kerem Kamışlı, 2021'de Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'ndaki dört daireyi tek tek satın alıp birleştirerek görkemli bir saray şekline getirdiği belritildi.

Yalının yeni sahibi Salur çifti oldu

Emlakkulisi.com'un haberine göre, yalının yeni sahibi Getir.com'un sahibi Nazım Salur ve eşi Özlem Salur olacak. Salur çifti bir süredir aynı yalıda kiracı olarak kalıyordu.

Fiyatı 25 milyon dolar

Yalının fiyatı henüz söylenmedi ancak yalı eksperleri fiyatının 25 milyon dolar civarında olduğunu iddia ediyor. Kerem Kamışlı yalıyı 10 milyon dolara Kanlıca'nın eski doktorlarından Mazhar Tan'dan satın almıştı.Satış gerçekleşirse Kamışlı 6 senede döviz bazında yüzde 150 kazanç sağlamış olacak.

Sabancılar Boğaz'da en fazla yalıya sahip

600 metrekare arsası olan yalının toplam alanı 550 metrekare olarak ileri sürüldü. Boğaz'da en fazla yalı sahibi olan aile ünvanına sahip olan Sabancılar ilk alımı 1940'lı yıllarda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Prenses İffet'ten Emirgan'daki köşkü alarak başlamıştı.

Daha sonra Moda'daki bir köşkten satılan atı müzayede ile almış ve Emirgan'a getirtmişti. Halen Sabancı Müzesi olarak kullanılan Atlı Köşk'ten sonra Sabancıların Boğaz'daki yalı ve köşk sayısı 30'dan fazla. Bu satış Hacı Ömer Sabancı ailesi tarafından gerçekleşen ilk satış olarak belirtildi.

Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı ailesinden ise ilk satış 2010'da yapolmıştı. Kaya Sabancı "Sabancıların ikizleri" olarak bilinen Kandilli'deki yalısını 2010'da satışını yapmıştı.