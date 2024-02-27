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Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı: Ne zaman yayınlanacak?

Gibi dizisinin 5. sezon yayın tarihi açıklandı. Gibi’nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi'nin 5'inci sezonu ne zaman?

Haber Merkezi
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Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı: Ne zaman yayınlanacak?
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Gibi 5. Sezon tarihi açıklandı. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı Exxen komedisi geri dönüyor. Gibi 5. sezonu 8 Mart'ta başlayacak.

2021 yılında Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen’de başlayan Gibi, kısa sürede kendisine geniş bir izleyici kitlesi edindi.