Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı: Ne zaman yayınlanacak?
Gibi dizisinin 5. sezon yayın tarihi açıklandı. Gibi’nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi'nin 5'inci sezonu ne zaman?
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gibi 5. Sezon tarihi açıklandı. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı Exxen komedisi geri dönüyor. Gibi 5. sezonu 8 Mart'ta başlayacak.
2021 yılında Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen’de başlayan Gibi, kısa sürede kendisine geniş bir izleyici kitlesi edindi.