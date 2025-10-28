Gıda Dedektifi'nin X hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı

Gıda Dedektifi adlı X hesabı bu sabah itibarıyla mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Sayfanın sahibi olan Musa Özsoy, market raflarındaki ürün içeriklerini analiz ederek özellikle de çocuk ürünlerindeki katkı ve şeker oranlarına dikkat çekiyordu.

1,3 milyon takipçiye ulaşan hesap, son yıllarda büyük markalarla yaşadığı tartışmalar, bazı paylaşımlarının yanıltıcı olduğu yönündeki eleştiriler ve “gıda panikçiliği” yaptığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bazı üreticiler tarafından hakkında hukuki işlemler başlatılmıştı.

Kararın neden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, Gıda Dedektifi’nin daha önce de benzer girişimlerle karşı karşıya kaldığı biliniyor.