  Gıda denetiminde şaşırtan görüntü: Baharatın içinden çiğ et çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin iş yeri denetimi esnasında baharat dolu kovanın içerisine bırakılan çiğ et ekipleri şaşırtırken, işletmecinin eti baharat bozulmasın diye koyduğunu söylemesi dikkat çekti.

Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda ilçede yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kuralları, temizlik durumu ve ürünlere ait etiket bilgileri kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, gerekli durumlarda tutanak tutuldu. Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevler arasında yer aldığını belirterek, denetimlerin planlama çerçevesinde Dörtyol'un tüm mahallelerinde devam edeceğini ifade etti.

Gıda denetiminde şaşırtan görüntü: Baharatın içinden çiğ et çıktı - Resim : 1

Denetimler esnasında zabıta ekiplerinin bozuk eti neden beklettiğini sorduğu esnafın eti eve götüreceğini söyleyerek kendini savunması ve başka bir işletmede baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyması zabıta ekiplerini şaşırttı.

