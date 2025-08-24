Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri, gıda sahteciliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. "Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" kategorisinde kayda değer ihlaller tespit edilirken, başta kırmızı et olmak üzere; zeytinyağına karıştırılan yabancı yağlardan, tağşiş edilmiş ballara kadar pek çok üründe ciddi usulsüzlükler ortaya çıktı.

Birçok üründe kanatlı eti izine rastlandı

Adana kebap, mantı, etli ekmek, hamburger köftesi, hatta ünlü börekçilerin pide harçları bile denetimlerde sınıfta kaldı. Gaziantep’te kıyma, İstanbul Ümraniye’de pide harcı, Konya’da etli ekmek, Kütahya’da sucuk; hepsinde kanatlı eti izine rastlandı.

Antalya’da hazır kıymada sakatat (taşlık) bulunurken, Bursa’nın Kestel ilçesinde yapılan kontrolde lahmacun harcında neredeyse kırmızı et olmadığı ortaya çıktı. Denetçiler, harçta kanatlı eti, kalp ve taşlık tespit etti.

Denetimler devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuz ürün satan işletmelere cezai yaptırımlar uygulandığını belirterek denetimlerin devam edeceğini vurguladı.