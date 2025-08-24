  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı
Takip Et

Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son rapor, gıda denetimlerinde dikkat çeken usulsüzlükleri ortaya koydu. Buna göre bazı işletmeler, kırmızı et ürünlerinde tüketiciyi aldatacak şekilde kanatlı eti, kalp ve taşlık kullanmaya devam ediyor. Sahtecilikte sınır tanımayan bu uygulamalar, gıda güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri, gıda sahteciliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. "Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" kategorisinde kayda değer ihlaller tespit edilirken, başta kırmızı et olmak üzere; zeytinyağına karıştırılan yabancı yağlardan, tağşiş edilmiş ballara kadar pek çok üründe ciddi usulsüzlükler ortaya çıktı.

Birçok üründe kanatlı eti izine rastlandı

Adana kebap, mantı, etli ekmek, hamburger köftesi, hatta ünlü börekçilerin pide harçları bile denetimlerde sınıfta kaldı. Gaziantep’te kıyma, İstanbul Ümraniye’de pide harcı, Konya’da etli ekmek, Kütahya’da sucuk; hepsinde kanatlı eti izine rastlandı.

Antalya’da hazır kıymada sakatat (taşlık) bulunurken, Bursa’nın Kestel ilçesinde yapılan kontrolde lahmacun harcında neredeyse kırmızı et olmadığı ortaya çıktı. Denetçiler, harçta kanatlı eti, kalp ve taşlık tespit etti.

Denetimler devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuz ürün satan işletmelere cezai yaptırımlar uygulandığını belirterek denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemileri selamladıTEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladıGündem

 

Rusya: Dnipropetrovsk'ta bir yerleşim birimini ele geçirdikRusya: Dnipropetrovsk'ta bir yerleşim birimini ele geçirdikDünya

 

Gündem
MHP’den 'Malazgirt Zaferi' talimatı: Sadece Türk bayrağı taşınacak
MHP’den 'Malazgirt Zaferi' talimatı: Sadece Türk bayrağı taşınacak
Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilere disiplin soruşturması başlattı
Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilere disiplin soruşturması başlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşan minik Hilal hayalini gerçekleştirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşan minik Hilal hayalini gerçekleştirdi
TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemileri selamladı
TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladı: Erdoğan, gemileri selamladı
Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı Sayhan gözaltına alındı
Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı Sayhan gözaltına alındı
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?