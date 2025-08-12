  1. Ekonomim
Gıda israfını azaltacak düzenleme: Otellerde açık büfe ve serpme kahvaltıya yeni sistem geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’de yılda 23 milyon tonu bulan gıda israfını önlemek amacıyla otellerdeki açık büfe ve restoranlardaki serpme kahvaltı uygulamalarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de her yıl milyonlarca ton gıdanın israf edilmesiyle mücadele kapsamında önemli adımlar planlanıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı verilerine göre, her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor, meyve ve sebzelerin ise yüzde 35’i sofralara ulaşamadan ziyan oluyor. Gıda enflasyonunu da artıran bu soruna çözüm bulmak için Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu çalışmalara başladı.

Restoranlarda sıkça rastlanan kişi sayısına göre zorunlu serpme kahvaltı uygulamasına son verilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, israfın önüne geçilmesi için kapsamlı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor. Habere göre, Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemelerle otellerdeki açık büfe sisteminden ala carte servise geçiş yapılması planlanıyor. Aynı şekilde, restoranlarda sıkça rastlanan kişi sayısına göre zorunlu serpme kahvaltı uygulamasına son verilmesi hedefleniyor. Bu değişikliklerle, tüketilmeyen yiyeceklerin israf edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Restoranlar ve İşletmeciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltılarda yiyeceklerin yaklaşık yüzde 50'sinin çöpe gittiğini belirterek bu uygulamanın israfı artırdığını vurguladı. Benzer şekilde otellerde de açık büfelerde büyük miktarda yiyeceğin tüketilmediğine dikkat çeken Bingöl, "Yemekler ihtiyaç kadar sipariş edilmeli, artanlar hayvan barınaklarına ulaştırılmalı" önerisinde bulundu.

"Küresel kıtlık riski kapıdayken bu kadar büyük bir israf kabul edilemez"

Hazırlanan raporda sadece restoran ve otellere yönelik değil, gıda israfını genel olarak önlemeye yönelik başka tedbirler de yer alıyor. Raporda, sokaklara yemek dökülmesinin yasaklanması, ekmek israfının önlenmesi ve gıda üretiminden tüketime kadar tüm süreçlerde verimliliğin artırılması gibi öneriler bulunuyor. Türkiye'de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini hatırlatan Bingöl, "Küresel kıtlık riski kapıdayken bu kadar büyük bir israf kabul edilemez" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

