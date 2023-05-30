Gıda Perakendecileri Derneği: Sosyal medyadaki fiyat artışı iddiaları gerçek değil
Gıda Perakendecileri Derneği, bazı sosyal medya hesaplarında fiyat artışına ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının tüketiciyi bilgilendirme söylemi adı altında, özellikle fiyat artışına dair aslı olmayan haberler yaptığı aktarıldı.
Bu yolla art niyetli girişimlerde bulunulduğu duyumlarının alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan paylaşımların içeriği ve sıklığı da bu girişimin niyetini doğrulamaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.