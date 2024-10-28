Gıda sahteciliğinde son perde! 90 TL'lik ayçiçek yağını zeytinyağı diye satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve taklit ya da tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Yeni açıklanan listede, halk sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünleri yer alıyor. Bu listede köfte, yoğurt, sıvı yağ ve sumak gibi temel gıdalarda yapılan hileler öne çıkıyor. Özellikle, köftelerde soya, yoğurtlarda nişasta ve sumakta gıda kullanımına yasak olan boyaların tespit edildiği bildirildi.

Yoğurtta nişasta tespit edildi

Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre nişastanın sağlığı tehdit etmediğini belirten Sırma, yoğurda nişastayı neden koyduklarını açıkladı. Sırma, "Nişastayı yoğurda eklemelerinin nedeni, yoğurdun kıvamını artırmak ve ağırlığını yükseltmektir. Ancak, bu ürünlerde natamisin gibi yasaklı maddelerin de kullanılması yasal değildir" dedi.

Köftelerde ise soya tespit edildi. Soya, protein açısından zengin bir gıda maddesi olduğu için bazı firmalar, kırmızı etten elde edilen proteinle soya proteinini birleştirerek maliyetleri düşürdüğü belirlendi.

"90 tl'lik ayçiçek yağını zeytinyağı diye satmışlar"

Bitkisel sıvı yağlarda belirlenen yasaklı boyalar hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Sırma, "90 lira olan ayçiçek yağını, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen yeşil boya ekleyerek zeytinyağı olarak satıyorlar. Zeytinyağının litresi 350 lira. Bu şekilde, düşük maliyetle yüksek kâr elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.