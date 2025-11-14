Gıda zehirlenmesi şüphesinin perde arkası: Satıcıların hepsinin suç kaydığı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden çocuklar Kadir Muhammet ve Masal ile anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise yoğun bakımda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Ceylan Sever soruşturmanın detaylarını anlatı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre; 9 Kasım saat 16:40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Böcek ailesi, hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giriş yaptı.

Hastaneden nasıl taburcu edildiler?

Ardından, 11 Kasım’da 10:08’de otelden ayrıldılar ve 14::20 civarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından midye yediler. 20 dakika sonra Böcek ailesi G.M. isimli işletmeye gitti.

Burada çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yediler. Buradan da 15:17’de ayrılan Böcek ailesi 18.30’da H.S.B. isimli işletmeden lokum alarak 18:43’te otele girdiler.

12 Kasım saat 11:42’de otelden çıkan aile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada, çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi uygulandı. Akabinde Böcek ailesi 15:40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadılar.

13 Kasım 02:20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi. Böcek ailesi 03:00’te hastaneye sevk edildi. Otel odasında yapılan incelemelerde lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

Satıcıların suç kaydı var

Yapılan çalışmalar sonucunda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı. Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi.

Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı. sadakat yükümlülüğümüz çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunarız."

"Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan ve ya otelden yemek yiyen olmadı mı?"

Diğer yandan kızının cenazesini almak için cenazesini almak için Adli Tıp'a giden Dede Mustafa Çelik şunları söyledi:

"Bir haftalığına tatile geldiler. Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan ve ya otelden yemek yiyen oldu mu? bilmiyorum. Başka haber yok. Bununda araştırılmasını istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Özelikle Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin’de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. iki torunum ve bir kızım vefat etti."