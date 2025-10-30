Giderek yaklaşıyor... 3I/ATLAS dünyaya ne zaman gelecek, şu an nerede?

Güneş Sistemi’nin derinliklerinden gelen sırlarla dolu gök cismi 3I/ATLAS, bilim camiasında heyecan oluşturmayı sürdürüyor. NASA’nın olası risklere karşı savunma sistemlerini devreye aldığı iddiaları gündemde geniş yer bulurken, vatandaşlar "3I/ATLAS nedir, Dünya’ya çarpma ihtimali var mı, ne zaman geçiş yapacak, şu anda nerede?" sorularının yanıtını merakla araştırıyor. İşte tüm detaylar...

3I/ATLAS dünyaya ne zaman gelecek?

NASA'ya göre bu sıra dışı gök cismi, dünya ile direkt olarak bir çarpışma riski taşımıyor. NASA verilerine göre, 3I/ATLAS’ın Dünya’ya en yakın geçişi ortalama 1,8 astronomik birim (yaklaşık 270 milyon kilometre) uzaklıkta olacak. Yani bizden çok uzakta devam ediyor ve Dünya’ya "gelmesi" şeklinde bir olaydan söz etmek çok fazla doğru değil. Şu an için bir tehlike durumu bulunmuyor. Ancak bu konudaki araştırmalar tam olarak bitmiş değil.

3I/ATLAS şu an nerede?

Güneş’e en yakın noktaya (perihelion) 30 Ekim 2025 civarında, yaklaşık 1,4 astronomik birim (210 milyon kilometre) uzaklıkta erişmesi bekleniyor. Şu an da Güneş Sistemi içinde ilerliyor ancak Dünya’ya oldukça uzakta ve sürekli hareket halinde.

3I/ATLAS nedir?

3I/ATLAS, aslında bir kuyruklu yıldız özellikleri barındıran "ilkel" gök taşı ve yörüngesiyle dikkat çeken bir cisim. Güneş Sistemi dışından geldiği tespit edilmiş olan bu cisim, benzerlerinden yalnızca üç tanesi bilinmiş “interstellar” yani yıldızlararası kökenli nesneler kategorisinde. Özetle başka bir yıldız sisteminden kopup gelen, gezegen sistemimize rastgele giren, oldukça nadir bir keşif.

Atlas kuyruklu yıldızı ne zaman geçecek, şu an nerede?

3I ATLAS, Dünya'ya son sürat yaklaşmaya devam ederken, NASA tahminlerini yayınladı. İşte uzay cisminin gezegenlere en yakın geçiş zamanı.

3 Ekim 2025 — Mars’a en yakın geçiş (0,19 AU - 29 milyon km)

29 Ekim 2025 — Güneş’e en yakın geçiş (perihel) (1,36 AU - 210 milyon km)

3 Kasım 2025 — Venüs’e yakın geçiş (0,65 AU)

19 Aralık 2025 — Dünya’ya yakın geçiş (1,80 AU - 269 milyon km)

16 Mart 2026 — Jüpiter’e yakın geçiş (0,36 AU)