"Gidin yalan konuşun" diyen Narin Güran'ın yakınına yumruk atıldı!

Diyarbakır'da kaybolan ve 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Narin'in bedeni çuval içinde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı.

21 kişi gözaltına alındı: Aralarında aile fertleri de var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

“Gidin yalan konuşun, tamam mı”

Narin’in bir yakını, cenaze bekleme salonunun önündeyken kalabalığa dönerek, “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırdı. Önce yanındaki kadın daha sonra ise bir erkek Narin’in yakınını susturmaya çalıştı. Bir kez daha “Yalan konuşun” diyen kadına bir adam yumruk attı.

Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sesleniyor.

Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor.

Bir kez daha "Yalan konuşun" dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte… pic.twitter.com/Ht5hNWlInz — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 8, 2024

Erdinç: Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu 19 gündür?

O anlara ait görüntüleri gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştı. Erdinç, paylaşımında “Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran’ın bir yakını kalabalığa dönüp “Gidin yalan konuşun, tamam mı?” diye sesleniyor. Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor. Bir kez daha “Yalan konuşun” dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte içeri giriyorlar. Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu 19 gündür?” ifadelerini kullandı.