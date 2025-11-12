  1. Ekonomim
Giresun açıklarında tekne faciası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, alabora oldu. Tekneden denize düşen Çağlar C. (63) ve Haydar Y. (69) kurtarılırken, Hasan Dede (70) hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Giresun’un Eynesil ilçesi açıklarında meydana gelen tekne faciasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi kurtarıldı. Boztepe Balıkçı Barınağı’ndan denize açılan “İkizlerim” adlı balıkçı teknesinde bulunan üç kişi, avlanmanın ardından dönüş yolunda yardım çağrısı yaptı. Kısa süre sonra tekne alabora olurken, Haydar Y. (69), Mustafa C. (63) ve Hasan Dede (70) denize düştü.

İki balıkçı sudan çıkarıldı

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince iki balıkçı sudan çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunan Dede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıyıya getirilerek ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşamını yitiren Dede'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

