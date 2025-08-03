  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Giresun'da denize girişler yasaklandı
Takip Et

Giresun'da denize girişler yasaklandı

Giresun Valiliği, olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Giresun'da denize girişler yasaklandı
Takip Et

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiye denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde denizde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi oluştuğu belirtildi.

Elverişsiz şartlar nedeniyle boğulma olaylarına karşı tedbir alındığına işaret edilerek, "03 Ağustos Pazar günü Giresun ili mülki sınırları dahilindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Alınan karara riayet edilmesi, vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri ve sevdiklerinin güvenliği için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Avukat Özer, "Demirtaş tahliye olabilir" dedi: Demirtaş'ın kendi avukatı açıklama yaptıAvukatından dikkat çeken açıklama: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay tahliye edilebilirGündem
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüPortekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüDünya
Gündem
Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Günün ilk yarısında sıcaklıklar dört ilde 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar dört ilde 40 dereceyi aştı
İskenderun'daki şehit olan askerlere ilişkin CHP'li Bağcıoğlu'ndan 10 soru: Erler neden uzun süre güneş altında bekletildi?
İskenderun'daki şehit olan askerlere ilişkin CHP'li Bağcıoğlu'ndan 10 soru
İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu Türkan Şoray’a teşekkür etti: Adınızın olduğu her yere koşarız
Ekrem İmamoğlu Türkan Şoray’a teşekkür etti: Adınızın olduğu her yere koşarız
26 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
26 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı