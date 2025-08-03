Giresun'da denize girişler yasaklandı
Giresun Valiliği, olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiye denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde denizde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi oluştuğu belirtildi.
Elverişsiz şartlar nedeniyle boğulma olaylarına karşı tedbir alındığına işaret edilerek, "03 Ağustos Pazar günü Giresun ili mülki sınırları dahilindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Alınan karara riayet edilmesi, vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri ve sevdiklerinin güvenliği için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
ÖNEMLİ DUYURU‼️— T.C. Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 3, 2025
İlimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı tedbir amacıyla; 03 Ağustos 2025 Pazar günü, Giresun ili mülki sınırları dahilindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek… pic.twitter.com/oqQfeyoV8E