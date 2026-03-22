  3. Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi öldü, iki kişi yaralandı
Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi öldü, iki kişi yaralandı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
AA
52 yaşındaki Ahmet Çakmak idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 76 yaşındaki Bülbül Düzgün ve 66 yaşındaki Selahattin Çakmak yaşamını yitirdi.

Yaralılardan 24 yaşındaki Fatih Çakmak ve 60 yaşındaki Ziya Düzgün Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

