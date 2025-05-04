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Giresun'da heyelan: Bir yol ulaşıma kapandı

Giresun'da dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
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Giresun'da heyelan: Bir yol ulaşıma kapandı
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Heyelan gece saat 02.00 sularında Giresun-Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

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