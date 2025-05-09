Giresun'da lisede cinayet: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu.

Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Serdengeçti, "Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 Sayılı, kadrolu işçi personeli olan 1972 doğumlu şüpheli A.T. , iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlardan birisi rahmetli oldu. Diğer personelin ise tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Vali Serdengeçti, olayı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak ise "Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil" diye konuştu.

