Giresun’da sel faciası: Anne ve iki kızından haber alınamıyor
Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu.
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde etkili olan şiddetli yağış, Zıva Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşan derenin suları, dere kenarında bulunan bir anne ile iki kızını sürükledi.
Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.