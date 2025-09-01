Giresun’da silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti

Trabzonspor maçı için yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir restoranda mola verdi. Burada taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında işletme sahibi Emrah T.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu 43 yaşındaki Ümit Çapkın ve 37 yaşındaki kardeşi Resul Çapkın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Tirebolu ve Espiye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Ümit Çapkın, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kardeşi Resul Çapkın’ın tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili şüpheli Emrah T. gözaltına alınırken, kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ümit Çapkın’ın cenazesinin Samsun’da toprağa verileceği bildirildi.