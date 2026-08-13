Giresun'da taşkına kapılan anne de ölü bulundu: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Giresun’un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yaptıkları sırada taşkın sularına kapılan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Dün cansız bedenlerine ulaşılan iki kız kardeşin ardından anne Zekiye Kırca da bu sabah ölü bulundu. Baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde taşan Zıva Deresi’nin sularına kapılan Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu Kırca (26) ve Burçin Kırca (31) hayatını kaybetti. Olay, dün saat 15:00 sıralarında meydana geldi.

Ailece dere kenarında piknik yaptıkları sırada, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle Zıva Deresi’nin su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca taşkın sularına kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), DSİ ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarına AKUT, ATAK ve İHH gönüllü ekipleri de destek verdi.

Yapılan aramalar sonucu, saat 16:52’de Burçin Kırca’nın cansız bedenine, sele kapıldığı noktadan yaklaşık 11 kilometre ileride ulaşıldı. Burcu Kırca’nın cansız bedeni ise saat 19:20’de, olay yerinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında anne Zekiye Kırca’nın cansız bedenine de bu sabah saat 06:00 sıralarında, taşkın sularına kapıldığı noktadan yaklaşık 5 kilometre ileride ulaşıldı.