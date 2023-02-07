Girilebilir bina tespiti için 130 kişilik ekip kuruldu

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği, deprem felaketinin hasar tespiti için inşaat mühendislerinden oluşan 130 kişilik bir ekip kurdu. Ekip, bir yandan arama kurtarma faaliyetleri sürerken, öbür taraftan depremden etkilenen binaların oturulup oturulamadığını inceleyecek.

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin ekonomim.com.’un sorularını cevaplandıran Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yapı denetimine tabi binaların depremden etkilenme oranlarına ilişkin kesin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Buna karşılık geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak, eski binalardaki hasarların çok daha büyük olduğunun söylenebileceğini ifade eden Şahin, “Genelde yıkılanların eski bina olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kesin sonuçları, arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra alabiliriz.” dedi.

Şu an deprem bölgesinde ayakta kalan binaların oturulup oturulamayacağının ölçülmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahin, “130 kişilik bir inşaat mühendisi ekibiyle bölgedeki binaları inceleyeceğiz. Bunlardan oturulabilir olanları tespit edip yetkili makamları bilgilendireceğiz.” diye konuşu.