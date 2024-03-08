Girişimci kadınlar öncelik talep etti

ANKARA/EKONOMİ

Konuşmasında, 81 ildeki Kurul temsilcilerinin görüşlerini derlediklerini belirten Öztürk, “eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlara öncelik verilmesi, pozitif ayrımcılık yapılması” görüşünün öne çıktığını kaydetti. Öztürk, bunun yanında politika ve mevzuatta değişiklik, eşitliğe yönelik hükümlerin zorunluluk haline getirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve korunması, eşit işe eşit ücret, kısa ve esnek çalışma ile pozitif ayrımcılık, fırsat ve eğitim-kariyer eşitliği, sosyal baskıların kaldırılması, aile şirketlerinde kadınların gerçek anlamda yönetime katılması, şirket yöneticilerin ayrımcılığının kaldırılmasının düzenleme alanları olarak öne çıktığını kaydetti.

Her türlü söylemde ve görsel kullanımda kadın ve erkek dengesinin gözetilmesi gerektiğini kaydeden Nurten Öztürk, “Toplantılarda, dizilerde, görsellerde her yerde eşit temsil istiyoruz. Esas önemlisi artık kadınlar adına erkekler konuşmamalı. Kadınlar kendini anlatmalı” dedi.

“Erkek işi kadın işi yok”

Nurten Öztürk, üniversitelerde kadın ve erkek öğrenci sayısında denge olduğunu, ancak iş hayatına girildiğinde büyük dengesizlik oluştuğunu hatırlatarak, çalışma hayatının her alanında kadın işi-erkek işi ayrımının yapılmaması gerektiğini kaydetti. Kendi sektöründen örnek veren Öztürk, planlı bir girişimle Türkiye’nin bütün illerinde akaryakıt istasyonlarında kadın pompa çalışanlarını oluşturmayı başardıklarını kaydetti. TOBB yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da konuşmasında, kadın girişimcilerin öncü ve örnek rolüne dikkati çekerek, “Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model sizlersiniz. Türkiye’de yeni girişimciler ortaya çıksın diye, sizlerin vizyonuna ve yol göstermesine ihtiyacımız var” dedi. Faik Yavuz, kadınlara çağrıda bulunarak, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun tanıtılması, etkinliklerle kadın girişimciliği temelinde daha yenilikçi ile genç kızlara da vizyon katacak projeler uygulanması gerektiğini anlattı.