Girişimcilikte YTÜ rüzgarı: "Yıldız Kaşifleri" ikinci döneminde başvuru rekoru kırıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark’ın 2025 yılında başlattığı ve üniversite öğrencileri arasında büyük ses getiren girişimcilik programı "Yıldız Kaşifleri", ikinci döneminde devasa bir büyüme sergiledi. Geçen yıl 81 takımla yola çıkan program, bu yıl yüzde 106’lık bir artışla 167 takıma ulaştı. Öğrenci sayısının 353’ten 830’a yükseldiği bu yeni dönemde, başvuruların yüzde 50’sinin doğrudan savunma sanayisi odaklı olması "Milli Teknoloji Hamlesi"ne olan ilginin somut bir göstergesi oldu.

İlk yılında sadece YTÜ öğrencilerine yönelik olan program, bu yıl vizyonunu genişleterek kapılarını tüm Türkiye’deki üniversitelere açtı. YTÜ öğrencilerinin ekip liderliği yaptığı takımlarda; İTÜ, Boğaziçi, Galatasaray, Marmara ve Gebze Teknik gibi önde gelen 34 farklı üniversiteden öğrenciler yer aldı. Program sadece lisans seviyesinde değil, lisansüstü düzeyde de büyük ilgi gördü; lisansüstü başvurular 4’ten 14’e çıkarken, stratejik alanlara yönelik proje yoğunluğu ise 109 başvuru ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Savunma sanayisini 26 projeyle sağlık teknolojileri, 18 projeyle çevre ve sürdürülebilirlik, 15 projeyle de tarım teknolojileri takip etti.

Programa kamu üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinin öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Söz konusu kurumlar arasında, Medipol, İstanbul Bilgi, Okan, İstanbul Aydın üniversiteleri ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer aldı.

Geçen dönem programa dahil olan projeler, yeni dönemin niteliği hakkında da ipuçları veriyor. Enkaz altındaki sinyalleri analiz eden arama-kurtarma girişimi ATLAS, otonom konteyner araçlarla arıcılıkta devrim yapan Beebal ve savaşan İHA projesi Lagari gibi girişimler, Yıldız Kaşifleri'nin başarı hikayeleri olarak öne çıktı.

Yeni dönemde ise sürü İHA teknolojilerinden akıllı tarım sensörlerine, biyoteknolojik sağlık çözümlerinden yapay zeka destekli savunma sistemlerine kadar yenilikçi fikirler, Yıldız Kaşifleri desteğiyle hayata geçecek.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜNÜN AYAK SESLERİDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, bilim ve teknoloji ekseninde lisans öğrencilerine ciddi bir destek mekanizması sunan programın ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirtti.

Programın gördüğü yoğun ilginin gençlerin potansiyelini ortaya koyduğunu aktaran Debik, 'Geçen yıl ektiğimiz tohumların bugün savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine kadar filizlendiğini ve bir ormana dönüştüğünü görmek gurur verici.' ifadesini kullandı.

Debik, gençlerin 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan inancına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'İkinci dönemle birlikte Yıldız Kaşifleri programını, öğrencilerimizin ekip lideri olması koşuluyla farklı üniversitelere de açtık. İkinci dönemde 34 farklı üniversiteden öğrencilerin katılım göstermesi ve başvuruların katlanması, vizyonumuzun gençlerimiz nezdinde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun en somut kanıtı. Bu Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yürüyüşünün ayak sesleridir. Gençlerimiz 'biz de varız' diyor, biz de onlara 'sonuna kadar yanınızdayız' diyoruz.'

Öğrenciyken girişimci olmak isteyen gençlerin önünü açmak ve 360 derece destek olmak istediklerini vurgulayan Debik, 'Başvuru rakamları bize şunu gösteriyor: Gençler hazır, ülke hazır, zemin hazır. Bizim görevimiz, onlara doğru araçları ve gereksinim duydukları imkanları tam vaktinde sunmak.' ifadelerini kullandı.