Girne açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturmada zanlıların gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı
Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında batan ve şu ana kadar 18 kişinin naaşına ulaşılan facia hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer’e ait olduğunu açıkladı. Törer’in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.