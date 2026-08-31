Girne açıklarında batan yolcu feribotu hakkında neler biliniyor?

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Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne'den Mersin'e giden bir yolcu feribotu, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi üç günlük yas ilan etti.

Tamamen battığı bildirilen katamaran tipi feribotta 259'u yolcu ve sekizi mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminin lideri Tufan Erhürman sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp sayısının ise 18 olduğunu söyledi.

Erhürman 241 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Gemi kaptanı tutuklandı

Gemi kaptanı ve yedi mürettebat Kıbrıs'ta tutuklandı.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi Başbakanı Ünal Üstel, 29 Ağustos Cumartesi günü yola çıkacak geminin kötü hava şartları nedeniyle seferi 30 Ağustos'a ertelediğini söyledi.

Gemi 30 Ağustos Pazar günü 12:30'da Girne limanından Mersin'deki Taşucu limanına doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı programında yaptığı konuşmada, "Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil (yaklaşık 7 kilometre) açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındı.

Marine Traffic'in bildirdiğine göre, 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki gemi Türk bayrağı altında seyrediyordu.

Kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den de İHA, helikopter, sahil güvenlik botu gibi ekipmanlarla katıldığı bildirildi.

Türk yönetimi sağlık bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, bölgedeki hastanelerin de gerekli tıbbi müdahaleyi sağlayabilmeleri için uyarıldığı belirtildi.

Geminin işletmecisi Filo Denizcilik'ten yapılan açıklamada "kaza nedeniyle derin üzüntü" duydukları, yetkili arama kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde sahada çalışma yapıldığı belirtildi.

Şirketin kriz masası kurduğu ve yolcu yakınlarına bilgi akışı için özel hat oluşturulduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıplara ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Kara Harp Okulu'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuşan Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz" dedi.

Türkiye'den başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti, "CTP Genel Başkanı Sayın Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldık. Partimizi temsilen bir heyeti de KKTC'ye gitmek üzere görevlendirdik" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ünal Üstel'i telefonla aradığı ve üzüntülerini ilettiği, Türkiye'nin her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladığı bildirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Feribotta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" derken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal "Vefat eden vatandaşlarımızla birlikte hala ulaşılamamış kayıplarımız var. Duamız acılarımızın katlanmaması için" paylaşımını yaptı.

• BBC Türkçe derledi.