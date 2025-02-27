Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü konuştu: “Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişi yasal”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (26 Şubat) YÖK ve İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) YÖK tarafından tanınmadığını öne sürdü.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili hukuki sorunlar doğmaması için belgelerin bir an önce gönderilmesini istedi.

Başsavcılık yazısında 1990 yılında sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı belirtildi. Yazıda, University College Northern Cyprus (UCNC) üzerinden yapılan yatay geçiş işlemlerinin YÖK kararlarına uygun olmadığı savunuldu.

Üniversitenin kurucu rektörü konuştu

Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’ın haberine göre GAÜ’nün kuruluşundaki kayıtlı ismi University College Northern Cyprus (UCNC) olarak belirlendi. Üniversite, 1985’te Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. O dönem yasa olmaması nedeniyle üniversite, Amerika’da akredite olan Southeastern University DC ile hami üniversite anlaşması imzaladı.

1993 yılına kadar GAÜ’de okuyan öğrenciler, Southeastern Üniversitesi’nden mezun oluyordu. Diplomaları da bu üniversite tarafından veriliyordu.

YÖK’ün o dönemdeki durumu

Habere göre GAÜ kurulduğunda, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) henüz birkaç yıl önce oluşturulmuştu. O dönem YÖK bünyesinde denklik ve muadiliyet birimleri yoktu. Talim Terbiye Kurulu’ndan yetkililer görevlendirilerek üniversiteler inceleniyordu.

Dönemin Türkiye Eğitim Bakanı Avni Akyol, 1991’deki mezuniyet töreninde onursal paye aldı, Türkiye’den birçok yetkili de bu törende bulundu.

“GAÜ tanınmıyordu iddiası tamamen yanlış”

Üniversitenin sahibi ve Demokrat Parti milletvekili Serhat Akpınar, iddialara karşı güçlü bir savunma yaptı. Akpınar, “GAÜ tanınmıyordu iddiası tamamen yanlıştır” dedi.

Akpınar, “Southeastern University Amerika’da akrediteydi ve YÖK bu diplomaları yıllarca onayladı” dedi, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını ve onlarca farklı üniversiteye geçiş yaptığını belirtti.

Akpınar ayrıca Lefkoşa Büyükelçiliği’nin KKTC’de okuyan öğrencilerin askerlikleri için onay belgesi verdiğini hatırlattı, “Eğer tanınmamış olsaydı bu işlemleri yapamaz durumda olmaları gerekirdi” dedi.

Akpınar son olarak, “Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İmamoğlu ifade verecek

İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında savcılığın 26 Şubat davetine mazeret sunup gelemeyeceğini belirtti. Savcılık ise 5 Mart’a gün verdi.

Yani İBB Başkanı İmamoğlu 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.