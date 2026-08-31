Girne gemi faciası sonrası uçak biletleri fırladı: Fiyatlar 35 bin TL’yi aştı

Girne-Taşucu seferini yapan 267 kişilik yolcu gemisinin alabora olmasının ardından, Kuzey Kıbrıs’a hava yoluyla ulaşmak zorunda kalan aileler artan uçak bileti fiyatlarına tepki gösterdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşlarda bilet fiyatlarının 35 bin TL’yi aştığı görüldü.

Acil durum fiyatlarına sosyal medyada tepki yağdı

Kıbrıs Postası’nın haberine göre acil durumun ardından oluşan yoğunlukla birlikte havayolu şirketlerinin dinamik fiyatlandırma ve son dakika tarifeleri sosyal medyada tepki çekti.

Çok sayıda yurttaş, olağanüstü durumlarda ticari kaygıların ve “arz-talep” gerekçelerinin geri planda tutulması gerektiğini dile getirdi.

“Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da sosyal medya hesabından uçak bileti fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Şenkul, “Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

6 bin TL’den 22 bin TL’ye çıktı

Girne Limanı’nda yüzlerce kişinin yolculuk için beklediğini belirten Şenkul, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Girne Limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor, zor durumda olanlar var, izni bitenler var, ülkesine acil dönmesi gerekenler var. Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş olması normal ama normal olmayan: 6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıkması. Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun. Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı. Ayağa kalkacağız, bu hatalardan ders çıkaracağız, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağız.”