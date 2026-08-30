Girne Limanı açıklarındaki kazada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor: Türkiye’den kapsamlı destek

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Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin Girne Limanı açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin KKTC ile işbirliği içinde iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'nın kayıplar için taziyede de bulunduğu açıklamada "30 Ağustos'ta KKTC'nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

KKTC makamları tarafından sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarına ülkemizce tam destek verilmekte olup, ülkemizden iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine dahil olmuştur.

Daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar KKTC makamlarıyla yakın eş güdüm ve iş birliği halinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.