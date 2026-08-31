Girne'de batan gemideki çocuğu kurtardığı anları anlattı

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.

'Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. onları kurtardık'

Kaza haberini duyan çok sayıda yolcu yakını olayın ilk anlarında limana koştu. Burada yakınlarının durumu ile ilgili bilgi almak için limana girmeye çalışan yolcu yakınları ile görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat ise, "Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, hehangi bir sorun yok dedi. Çıkış kapısına ilerledik. İnsanlar zaten izdiham yaptı. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimizi kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" ifadelerini kullandı.