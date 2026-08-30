Girne'de feribot faciası: 267 kişiden 237'si kurtarıldı, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

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KKTC’nin Girne açıklarında, Mersin’in Taşucu ilçesine sefer yapmak üzere yola çıkan Filo Denizcilik’e ait katamaran tipi yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Arıklı, Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisinin kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta su almaya başladığını bildirdi.

7 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Gemide bulunan 267 kişiden 237'sinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Üstel, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

Üstel, devletin tüm imkanlarının arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini belirterek, KKTC'nin süreci yönetmek üzere kriz masası oluşturduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda ekiple yürütüldüğüne işaret eden Üstel, denizden kurtarılan yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını, KKTC Sağlık Bakanlığının da yaralıların durumlarıyla ilgili süreci yakından takip ettiğini söyledi. Üstel, gemi kazasının ardından oluşturulan Kriz Masası ile süreci anbean takip ettiklerini vurgulayarak "Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Üstel, yaralılara da acil şifalar temenni etti. Üstel, kesinleşen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

Gemideki vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

KKTC’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan panik anları görüntülendi. Görüntülerde yolcuların yaşadığı korku ve çaresizlik dikkat çekerken, bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

“Gemiye bir cisim çarptı” iddiası araştırılıyor

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan gemiye dair son durumu paylaştı. Arıklı, kurtarılan yolculardan 161’inin hastanede bulunduğunu, 76 kişinin ise aileleriyle buluştuğunu bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Arıklı, gemiye bir cismin çarptığı yönündeki iddianın da araştırıldığını söyledi.

Sahil Güvenlik, helikopter ve sivil tekneler kurtarma çalışmalarında

Kurtarma çalışmalarına çok sayıda birimin destek verdiğini vurgulayan Bakan Arıklı, şunları söyledi;

"Şu anda Sahil Güvenlik botları, helikopter ve bölgedeki sivil tekneler ile gemiler kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Yolcular gemiden alınarak daha güvenli yerlere aktarılıyor. Biz de limanda ambulansları hazır hale getirdik, yolcuların kıyıya getirilmesini bekliyoruz."

Devletin tüm imkanları kurtarma için seferber edildi

Kazanın meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonunun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Arıklı denizin çok dalgalı olduğunu açıkladı

Bakan Arıklı, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmadığını ancak bölgede deniz şartlarının oldukça ağır olduğunu belirtti.

Arıklı, "Şu an kesin bir şey söylemek için erken ancak deniz oldukça dalgalı. Olayın nasıl meydana geldiğini incelemeler sonucunda netleştireceğiz. Önceliğimiz can kaybı yaşanmadan yolcularımızı karaya ulaştırmak" dedi.

Diğer gemiler bölgeye yönlendirildi

Kurtarma operasyonunun detaylarına değinen Bakan Arıklı, bölgedeki diğer deniz araçlarının da seferber edildiğini söyledi.

Arıklı, "Saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı'ndan ayrılan geminin ardından, limanda bekletilen diğer yolcu gemilerini de bölgeye yönlendirdik. Bir başka firmanın yolcu gemisi derhal hareket ederek bölgeye ulaştı ve kazazede yolcuları gemiye almaya başladı" bilgisini paylaştı.

Limanda "sahra hastanesi" kuruluyor

Tahliye edilen yolcular için Girne Limanı'nda geniş çaplı hazırlık yapıldığını belirten Arıklı, şu ifadeleri kullandı;

"Kıyıda tüm tedbirlerimizi aldık. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Sivil Savunma ekiplerimiz limanda hızlı bir şekilde tıbbi müdahale çadırı kuruyor. İlk yardım müdahaleleri burada yapılacak, durumu ağır olan yolcularımız olursa ki temennimiz olmaması yönünde– derhal hastanelere nakledilecekler. Ekiplerimiz hummalı bir gayretle, hiçbir can kaybı yaşanmadan süreci tamamlamak için çalışıyor.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı: Kurtarılan yolcular limana getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

Bakan Arıklı kayıpların olduğunu açıkladı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında su alarak alabora olan yolcu gemisindeki kişi sayısına ve kurtarma çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Arıklı, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yolcular arasında 4 Alman ve 3 İran vatandaşının yer aldığını belirten Arıklı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kurtarılan kişi sayısının henüz netleştirilemediğini söyleyen Arıklı, “Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var” bilgisini verdi.

Arıklı ayrıca, kayıpların bulunduğunu ancak sayılarının henüz belirlenemediğini açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler ve sivil deniz araçlarının katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var

"Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun alabora olması sonucu derin bir üzüntü içerisindeyiz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız mevcuttur. Devletimizin tüm imkanları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve Sivil Savunma Teşkilatı'mız ile birlikte denizden ve havadan yürütülen arama-kurtarma operasyonları için eksiksiz şekilde seferber edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir"

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri'nden açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi ise açıklamasında "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." denildi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul: 159 kişi kurtarıldı

Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 159 kişinin kurtarıldığını ancak durumun ciddi olduğunu bildirdi.

Şenkul'un açıklaması şu şekilde: "Filo Denizciliğe ait yolcu gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 270 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisi ile çok sayıda küçük tekne kurtarma çalışmalarına katılmaktadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel önceliklerinin gemideki yolcular ile mürettebatın kurtarılması olduğunu belirtti. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, çalışmalara her türlü desteğin sağlandığını belirterek yolculara, mürettebata ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, "Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz" diye ekledi.

Bakan Gürlek: KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak batması ile ilgili açıklamada bulundu. Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, arama kurtarma çalışmalarının takip edildiğini bildirdi.

"KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı açıklarında, Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz. Kazada etkilenen vatandaşlarımıza, yolcularımıza, mürettebatımıza ve KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan batan yolcu gemisine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den batan gemiyle ilgili açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Olayı büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirten Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldıklarını aktardı.

Özel, partisini temsilen bir heyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere görevlendirdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm milletimize ve KKTC'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Feribota dair teknik detaylar

Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan feribotta otomobil ve tır gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan feribotun genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı feribot, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.

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