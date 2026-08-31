Girne'deki feribot kazasıyla ilgili 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na hareket eden yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü saat 12.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladı.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu belirtilirken, su alma nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Olayın ardından kısa sürede yan yatan gemi, daha sonra tamamen alabora oldu.

8 vatandaş yaşamını yitirdi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 249 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Öte yandan 18 kişiye ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Gemi kaptanı gözaltına alınmıştı

Üstel, ayrıca yaşanan vahim olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve bütün detayların tek tek inceleneceğini açıkladı. Bu kapsamda gemi kaptanı ve 7 görevli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun yanında Kazayla ilgili 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.