Girne'deki feribot faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

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Geçen pazar günü Girne açıklarında su alarak alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması için deniz ve havadan sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar sırasında denizden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazadaki toplam can kaybı 12’ye yükseldi.

Geminin batığı ve çevresinde yürütülen tarama faaliyetlerinde, halen ulaşılamayan 16 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Denizaltı arama robotları ve uzman dalgıç ekiplerinin katılımıyla deniz tabanındaki enkaz bölgesinde incelemeler devam ediyor.

Kazanın nedenlerinin, varsa ihmallerin ve sorumluların belirlenmesine yönelik kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.

Ayrıntılar Geliyor