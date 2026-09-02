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Girne’deki gemi faciasından etkilenen hamile kadın Kocaeli’ye nakledildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında alabora olan gemi kazasından sağ kurtarılan 35 haftalık hamile bir vatandaşın sağlık ekipleri gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Girne’deki gemi faciasından etkilenen hamile kadın Kocaeli’ye nakledildi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."