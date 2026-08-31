Girne'deki kazada kaptan feribotu terk mi etti? İddiayı doğruladı: 'Kaptanı ben taşıdım'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonrası kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Girne'deki son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri, çalışmalara katılan kaptan Mustafa Koç ile yaşananları konuştu.

"Kaptan ve ikinci kaptan benim teknemdeydi"

Kazadan kurtulan bazı yolcular, gemiyi ilk terk edenlerin kaptan ile mürettebat olduğunu iddia etmişti.

Kaptan Mustafa Koç, kaza sırasında kaptan ile ikinci kaptanın kendi teknesinde sahile taşındığını söyledi.

"Geminin içindeki kaptan ilk terk etti mi?" sorusuna "Etti. Hatta ben aldım kaptanı. Bendeydi" yanıtını veren Koç, "Birinci ve ikinci kaptan bendeydi" dedi.

Koç, "Kaptanla konuşma fırsatınız oldu mu?" sorusuna, "O kadar insanın içerisinde konuşmak riskliydi" yanıtını verdi.

"İnsanlar panik ve korku içindeydi"

Kaza yaşandığı sırada Girne'deki yat limanında olduğunu anlatan Mustafa Koç, kendilerine gelen bir mesajla olayı öğrendiklerini söyledi.

Vakit kaybetmeden kendi ticari teknesi ile yola çıktıklarını söyleyen Koç, "45 dakika açıldım. Teknenin yan döndüğünü gördüm. Geminin üzerinde 80-90 kişi vardı. Ortalama 60-65 kişiyi alıp turizm limanına götürdük" dedi.

İnsanların panik ve korku içinde olduklarını söyleyen Koç, kazazedelere hemen su dağıttıklarını belirterek, "Üç dört kişi haricinde herkes dinçti. Benim getirdiğim insanların hepsi yetişkindi" diye konuştu.

"Geminin sol tarafında yama yapılmış parça vardı"

Geminin genç olmadığını, yaşlı bir gemi olduğunu söyleyen Koç, "Geminin geçmişini biliyoruz. Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı." dedi.

Kaptan Koç, şunları söyledi:

"Geminin sol tarafında büyük bir parça vardı. O büyük parça attı. Gemi benden büyük bir gemi. Bu gemi daha öncesinden yara aldı. Beş yıl boyunca karada kaldı. Daha sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler. Batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor."