Gişe rekortmeni filmlerin ünlü yapımcısına eski eşinden 'nafaka artırım' davası

‘Recep İvedik’, ‘Fetih 1453’ ve ‘Beyaz Melek’ gibi gişe rekorları kıran sinema filmlerinin yapımcısı Servet Aksoy, meslektaşı Ebru Erten ile 25 Haziran 2009’da evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 14 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi.

İddiaya göre Servet Aksoy, 2017’de evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu ileri sürerek, eşi Ebru Erten’e ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı. İzmir 16. Aile Mahkemesi, Servet Aksoy ile 8 yıllık eşi Ebru Erten’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çocuğun velayetini anne Ebru Erten’e veren mahkeme, yapımcı Aksoy’un da çocuğuna aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

‘Çocuğun yıllık ihtiyacı 500 bin TL’

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Servet Aksoy ile eski eşi Ebru Erten, boşandıktan 7 yıl sonra bu kez çocuklarının nafakası yüzünden mahkemelik oldu. Ebru Erten, ‘nafaka artırım’ davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Servet Aksoy, nafakaya hükmedildiği tarihten bugüne kadar Ebru Erten’e hiçbir ödeme yapmamıştır. Erten, her ne kadar yıllardır çocuğunun ihtiyaçlarını tek başına yetişmeye çalışsa da ülkemizde son yıllardaki ekonomik kriz sebebiyle artık bu konuda büyük zorluklar yaşamaya başlamıştır. Çocuğun okul, gıda, eğlence giderleri yıllık 500 bin lirayı bulmaktadır.

‘Aylık 40 bin TL’yi karşılayabilir’

Servet Aksoy, konforlu bir yaşam sürmektedir. Kendisi reyting rekorları kıran bazı filmlerin yapımcısıdır. Talep edilen nafaka miktarı Servet Aksoy’un ekonomik durumu göz önüne alındığında rahatlıkla karşılanabilecek bir miktardır. Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında Servet Aksoy’un çocuğuna aylık 40 bin lira nafaka ödemesi hakkaniyetli olacaktır.”