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Gizli kamera skandalı! Bu kez apartta prizlerin içinden çıktı

Sapanca’da bungolovda yaşanan gizli kamera rezaletinin bir benzeri bu kez Denizli’de yaşandı. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı bölgede ev sahibi evini aparta çevirip, prizlere gizli kamera yerleştirdi. Skandal ile ilgili yapılan ihbarla ev sahibi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Gizli kamera skandalı! Bu kez apartta prizlerin içinden çıktı
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Geçtiğimiz aylarda Sapanca’da hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen bir ailenin bungalovda gizli kamera tespit etmesi gündem olmuştu. Bungolov skandalının bir benzeri bu kez Denizli’de yaşandı.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı bölgede büyük rezalet

Denizli’de üniversite bölgesinde, dönüştürdüğü evinin üç odasını apart dairesi olarak kiraya veren ev sahibinin, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbar üzerine ev sahibi gözaltına alındı.

Evini aparta çevirdi, gizli kamera ile donattı

Olay, Denizli’nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu.

Prizde yanan ışık yakalattı

Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı. Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.

Polis gizli düzenekleri tek tek tespit etti

Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi.

Ev sahibi gözaltına alındı 

Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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