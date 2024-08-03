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Gizli tehlike: ‘Rip akıntısı'

Akdeniz'e sahili olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde sıklıkla yaşanan rip akıntısının tehlikesine dikkat çeken gönüllü cankurtaranlık yapan Hakan Karaca, serinlemek için yüzmeye gelenlere ‘rip akıntısı' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Gizli tehlike: ‘Rip akıntısı'
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Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerden vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz'e kıyısı bulunan Hatay'a akın ediyorlar.

İl dışından tatil amaçlı gelen ve bölge hakkında bilgisi olmayan vatandaşları bekleyen gizli tehlikeyse ‘rip akıntısı' oluyor. Sıklıkla rip akıntısının yaşandığı 14 kilometre uzunluğa sahip Samandağ sahilinde yaz ayı boyunca rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren ve hayatını kaybeden vatandaşlar oluyor. Samandağ sahilinde gönüllü cankurtaranlık yapan Hakan Karaca, akıntının boğulma vakalarında etkin rol oynadığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesinde Gönüllü Cankurtanlık yapan Hakan Karaca, "Rip akıntısı ile karşılaşan kişilerin, akıntıya karşı kesinlikle yüzmemesi, paniklememesi gerekir. Sahile paralel şekilde yüzmesi gerekmektedir veya eğer ki akıntı çok kuvvetli ise akıntıya karşı mücadele etmeden kendini bırakması gerekir. Zaten belli bir süre sonrasında o akıntı kişiyi bırakacaktır ve kişi de yavaş yavaş kıyıya paralel bir şekilde yüzüp rip akıntısından çıkabilir. Rip akıntılarının olduğu bölgelerde cankurtaranların bulunması gerekiyor. İnsanların genellikle plaj olan yerlerde halkın çoğunlukta olduğu yerlerde denize girmesi gerekir, insanların olmadığı yerlerde denize girip bu durumla karşılaşmamak için kesinlikle denize girmeyin" dedi.

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