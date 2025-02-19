Gmail'e fatura ödeme özelliği geldi

CNBC-e'nin haberine göre Google, e-posta hizmeti Gmail'e kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar, doğrudan Gmail üzerinden faturalarını görüntüleyip ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gmail'in iOS ve Android sürümlerinde kullanıma sunulan yeni özellikle birlikte, e-posta yoluyla gelen faturalar, belirli işlevlere sahip kartlar şeklinde görüntülenecek. Kullanıcılar, bu kartlar üzerinden faturalarıyla ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek.

Şirket tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre fatura bildirimlerinin alt kısmında üç yeni seçenek yer alıyor:

Hatırlatma Ayarı: Kullanıcılar, faturalarını daha sonra ödemek için Google Tasks üzerinden bir hatırlatma oluşturabilecek.

Fatura Detaylarını Görüntüleme: Kullanıcılar, ilgili fatura ile ilgili ayrıntılara ulaşabilecek.

Fatura Ödeme Seçeneği: En dikkat çeken özellik olan bu seçenek, kullanıcıların doğrudan Gmail üzerinden faturalarını ödemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, başka bir işlem yapmaya gerek kalmadan ödeme sürecine yönlendirilecek.

Yeni özelliğin, kullanıcıların fatura takibini ve ödeme işlemlerini hızlandırarak büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Güncellenen özellik kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı.

Türkiye’de erişime açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.