Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
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Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.