  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Göç İdaresi Başkanlığı ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Takip Et

Göç İdaresi Başkanlığı ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Göç İdaresi Başkanlığı ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Takip Et

 

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlere ilişkin açıklama yaptı. 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığı belirtilen açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığı, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 543 bin 711 olduğu belirtildi.

Gündem
AK Partili Mehmet Metiner'den Diyanet'e Kürtçe hutbe çağrısı
Mehmet Metiner'den Diyanet'e Kürtçe hutbe çağrısı
AK Partili Abdurrahman Ak geçirdiği kazada hayatını kaybetti
AK Partili isim geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
Ekrem İmamoğlu: Camiler de bizim cemevleri de bizim
Ekrem İmamoğlu: Camiler de bizim cemevleri de bizim
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü
2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı
2.5 yıldır Marmaris'te demirliydi! Rus milyarder Abramoviç'in yatı demir aldı
Tanju Özcan'dan Özlem Çerçioğlu'na istifa tepkisi: Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?
Tanju Özcan'dan Özlem Çerçioğlu'na istifa tepkisi: Sizin derdiniz himaye altına girmek mi?