Göç İdaresi Başkanlığı ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlere ilişkin açıklama yaptı. 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığı belirtilen açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığı, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 543 bin 711 olduğu belirtildi.