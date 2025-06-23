Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: İran’dan Türkiye’ye göç artışı yaşanıyor mu?

Göç İdaresi Başkanlığı, İran’dan Türkiye’ye yönelik göç iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, 13 Haziran öncesine kıyasla ülkeye girişlerde herhangi bir artışın gözlemlenmediği belirtildi. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “İran’dan yoğun göç yaşanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"Sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir"

Tüm hudutların, güvenlik birimleri tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleriyle 7 gün 24 saat esasına dayalı kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."