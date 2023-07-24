Göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 3 tutuklama
Van’da yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.
Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.