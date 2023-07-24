Göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 3 tutuklama

Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.