Göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 5 tutuklama
Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.