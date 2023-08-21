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Göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 5 tutuklama

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.