Göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 6 tutuklama
Van'da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır." denildi.