Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA
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Van'ın Başkale ilçesinin Sallıdere Mahallesi yakınlarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 25 ABT 206 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.