Göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine 28'inci günde ulaşıldı

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeninde meydana geldi.

Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine maden sahasında sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE ekipleri tarafından yürütüldü.

Çalışmaların 28'inci gününde Yıldırım'ın cenazesine ulaşıldı.

Şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın cenazesi savcı ve olay yerin inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.